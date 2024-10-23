Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Анкаре

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин на полях проходящего в Казани саммита БРИКС проводит встречу со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Участие во встрече принимает в том числе и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

В начале переговоров российский лидер выразил Президенту Турции соболезнования в связи с терактом, произошедшем сегодня в Анкаре.

«<...> прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. <...> Вы знаете, как мы к этому относимся: мы осуждаем любые проявления подобного рода, чем бы они не были мотивированы», — подчеркнул Президент РФ.

Ранее неизвестные атаковали здание турецкой аэрокосмической корпорации Tusaş в Анкаре. Три человека погибли, пятеро пострадали. Из троих террористов ликвидированы двое, но оставшийся продолжает удерживать заложников.