Минниханов пригласил татарстанцев посетить «Всероссийский день поля»

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Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил аграриев, а также гостей и жителей республики посетить выставку «Всероссийский день поля – 2023». Об этом он сказал на республиканском совещании в Доме Правительства РТ.

«Мероприятия будут проходить сегодня и завтра. Я приглашаю сельских товаропроизводителей, жителей и гостей нашей столицы посетить выставочную площадку», – цитирует руководителя республики его пресс-служба.

Выставка проходит на площадке «Казань Экспо» с 6 июля и представляет собой крупнейший смотр достижений отечественного АПК. В мероприятии принимают участие 235 компаний, представлено более 300 единиц сельхозтехники. Для участников и посетителей организованы бесплатные автобусы.