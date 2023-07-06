Бесплатные автобусы организованы для посетителей и участников выставки «День поля»

Для посетителей и участников выставки «Всероссийский день поля», которая проходит с 6 по 9 июля в МВЦ «Казань Экспо», организованы бесплатные автобусы.

Автобусы в сторону «Казань Экспо» отходят из Казани от двух точек: театра имени Камала и станции метро «Проспект Победы». Автобусы курсируют каждый час — с 8.00 до 18.00. Время в пути от театра Камала составляет 50 минут, от станции метро «Проспект Победы» — 30 минут.

В обратном направлении (от «Казань Экспо») автобусы ходят в промежутке времени с 9.00 до 20.00.

«Всероссийский день поля» — крупнейшая выставка достижений отечественного агропромышленного комплекса в реальных полевых условиях. В этом году ее принимает Татарстан. Выставка организована в Лаишевском районе РТ, в МВЦ «Казань Экспо». Она продлится с 6 по 9 июля. В работе выставки, площадь которой расположилась более чем на 40 гектарах, примут участие свыше 250 компаний, будет представлено 300 единиц сельхозтехники. Запланировано более 25 деловых мероприятий. Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил провести выставку на высоком организационном уровне.