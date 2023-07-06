В Татарстане стартовал «Всероссийский день поля-2023»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новейшую сельхозтехнику и самые последние достижения отечественного агропромышленного комплекса представили гостям крупнейшей выставки «Всероссийский день поля-2023», стартовавшей сегодня в Лаишевском районе Татарстана.

Организаторами выставки, которая продлится с 6 по 9 июля, запланированы более 25 деловых мероприятий, которые пройдут на территории «Казань Экспо». На них будут обсуждаться приоритеты развития сельского хозяйства и растениеводства.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центральным событием, которое запланировано на 7 июля, станет пленарное заседание под председательством главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева. Участие в нем примет Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, сегодня в ходе выставки состоятся юбилейный Открытый чемпионат России по пахоте, а также конкурс на лучшего водителя трактора «Трактор-шоу».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Всех гостей и частников выставки сегодня поприветствовал Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что выставка на протяжении многих лет объединяет работников агропромышленного комплекса из разных регионов страны.

«Её насыщенная программа предоставляет участникам отличную возможность в деловом, конструктивном ключе обсудить насущные профессиональные проблемы, обменяться опытом и лучшими практиками, продемонстрировать инновационные аграрные технологии, впечатляющие достижения в земледельческой и животноводческой отраслях отечественного АПК», – говорится в тексте приветствия Президент России.