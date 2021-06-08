Минниханов пригласил IT-компании Югры поискать партнеров в Иннополисе

IT-компании Ханты-Мансийского автономного округа — Югры могут поискать партнеров на территории особой экономической зоны «Иннополис». Речь идет о сотрудничестве и разработке совместных проектов в области цифровизации, заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов на встрече с губернатором автономного округа Натальей Комаровой в Казанском Кремле.

До начала встречи руководители двух регионов подписали план мероприятий на 2021–2023 годы по реализации заключенного ранее соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Пресс-служба Президента РТ отмечает, что Рустам Минниханов и Наталья Комарова обсудили вопросы межрегионального сотрудничества.

«Уверен, что совместная работа столь представительной делегации позволит обменяться лучшими практиками, послужит укреплению нашего сотрудничества. Хочу поблагодарить вас за подписание нашего плана мероприятий до 2023 года в рамках реализации соглашения. Мы придаем огромное значение развитию связей с регионами, в том числе и с ХМАО», — подчеркнул Президент Татарстана.

Минниханов перечислил товары, которые республика поставляет в Югру. Это автобусы, грузовой транспорт, продукция химии и нефтехимии, продукты питания, медицинские инструменты, бытовая химия, а также суда, вертолеты, компрессоры и нефтегазоперекачивающие станции. «<…> с уходом от импорта особое значение придается использованию отечественной техники и оборудования», — напомнил в связи с этим Президент РТ.

Говоря о сотрудничестве IT-компаний, он также пригласил профильных специалистов из ХМАО принять участие в цифровом форуме Kazan Digital Week, который пройдет с 21 по 24 сентября в Казани.

Кроме того, Минниханов выразил готовность поделиться опытом развития общественных пространств, полученным в том числе при реализации программы «Наш двор». «Есть некие стандарты, которые мы разработали. Я знаю, что вы также занимаетесь дворами, и такая необходимость есть. Кроме того, у нас наработан опыт комплексного развития территорий, создания агломераций», — пояснил он.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова в свою очередь подчеркнула, что сотрудничество с Татарстаном продолжается уже не один год и в самых разных направлениях. «Подписанный сегодня план мероприятий до 2023 года позволит укрепить отношения», — убеждена она.

Руководитель Югры также упомянула сотрудничество с Зеленодольским заводом имени Горького в строительстве новых пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор». По ее словам, округ должен получить два новых «Метеора».

Помимо этого, Комарова в свете стартовавшей сегодня программы повышения квалификации чиновников обратила внимание на то, что повышение компетенций специалистов являются одним из приоритетов кадровой политики в автономном округе. Организовано обучение по программам Московской школы управления «Сколково» и подготовки руководителей органов власти на базе РАНХиГС, а также в рамках Президентской программы по подготовке управленческих кадров для организаций.