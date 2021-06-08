Минниханов запустил программу обучения чиновников трех регионов практикам Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял участие в церемонии открытия образовательной программы «Успешные практики социально-экономического развития и технологии госуправления Республики Татарстан», предназначенной для должностных лиц Якутии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Гостями церемонии, прошедшей в Императорском зале Казанского федерального университета, стали глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Рустам Минниханов в своем выступлении подчеркнул, что Республика Татарстан заинтересована в активизации сотрудничества с этими регионами. «Уверен, свою лепту в развитие добрых отношений внесет и ваше обучение. У нас есть целый ряд совместных проектов в сфере транспорта, здравоохранения, образования. Сегодня будут подписаны документы о сотрудничестве между нашими регионами», — подчеркнул он.

Президент Татарстана также остановился на том, что программа повышения квалификации подготовлена КФУ с учетом пожеланий самих гостей.

«Высокие требования к обучению задает присутствие в этом зале руководителей субъектов. Хочу поблагодарить моих коллег за то, что наша республика и Казанский университет были выбраны местом для изучения практик в сфере госуправления и цифрового развития», — заметил он. И добавил: «Ваше нахождение здесь вместе с вашими командами прежде всего демонстрирует личную заинтересованность в эффективности обучения. Со своей стороны мы постараемся, чтобы ваша учеба была полезной и насыщенной».

Упомянув отдельные пункты программы обучения, Минниханов рассказал о соответствующем опыте Татарстана, где каждый год 5 тыс. человек обучаются в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ. «Мы стараемся постоянно учиться, повышать квалификацию. <…> сформирована собственная система профессионального развития государственных и муниципальных служащих. Основной оператор обучения — Казанский федеральный университет. <…> Кроме того, налажены партнерские отношения с крупными федеральными и мировыми образовательными центрами», — пояснил он.

Перечислив основные аспекты социально-экономического развития республики и наиболее крупные из реализованных проектов, Президент РТ подчеркнул: «Надеюсь, что изучение успешных практик и технологий госуправления помогут вам найти нужные решения в работе, повысят эффективность, а главное позволят укрепить наши межрегиональные связи».

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поблагодарил руководство Татарстана за высокий уровень организации визита и предоставление возможности изучить лучшие управленские практики. «Татарстан — безусловный лидер по огромному количеству направлений социально-экономического развития. Самая главная задача нашей учебы — это личные контакты. Надеюсь, у нас появится очень много друзей и коллег среди представителей Республики Татарстан», — заключил он.

В свою очередь руководитель Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев назвал Татарстан лидером по интегральному показателю качества жизни граждан и внедряемым инновациям. «Сегодня мы открываем Дни Якутии в Татарстане. С удовольствием всех вас приглашаю. <…> Уверен, что братский народ Татарстана тоже это оценит. В 2022 году мы ждем Дни Татарстана у нас в Якутии», — обратился он к Рустаму Минниханову.

В свою очередь губернатор Югры Наталья Комарова поздравила Татарстан со вторым местом в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах Федерации. Казанскую образовательную программу она сочла полезной, так как она позволит обучаться на конкретном опыте. «Речь не только о положительном опыте и хорошо зарекомендовавших себя проектах, но и об ошибках. Это имеет большое значение: важно их хорошо классифицировать и уметь обходить в реальной жизни», — уточнила она.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что среди обучающихся в Казани будут заместители губернаторов, министры экономики, инноваций и цифрового развития, строительства, транспорта, социального развития, руководители профильных департаментов администраций, а также главы муниципалитетов.

Фото: tatarstan.ru.