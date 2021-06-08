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8 июня 2021  11:46

Татарстан и ХМАО подписали план мероприятий по реализации межрегионального соглашения

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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписали план мероприятий до 2023 года по реализации межрегионального соглашения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-служба Президента РТ Лилия Галимова.

По словам собеседницы агентства, новый документ «станет дорожной картой совместной работы».

В последние годы межрегиональный товарооборот был зафиксирован на уровне 5,9 млрд рублей, заметила Галимова.

Подписанное соглашение затрагивает такие моменты сотрудничества, как поставка грузовой и пассажирской газомоторной техники, расширение сотрудничества химических и нефтехимических предприятий, увеличение поставок товаров народного потребления из Татарстана, уточнила она.

#минниханов рустам #хмао #лилия галимова
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