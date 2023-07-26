Песков объяснил, почему не все африканские лидеры приехали на саммит «Россия — Африка»

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Страны Запада оказывают неприкрытое и возмутительное давление на многие африканские государства, поэтому число участников саммита «Россия — Африка» несколько сократилось, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что это никак не помешает успешно провести это мероприятие и одноименный форум в Санкт-Петербурге.

«Во многом это связано с рабочими планами глав государств, но и есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств через их диппредставительства в африканских странах», – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Второй в истории саммит и экономический форум «Россия — Африка» пройдет в Северной столице РФ 27-28 июля. По официальным данным, в 2019 году участие в мероприятиях приняли представители 45 глав африканских государств и правительств, а в этом году приехали 17.