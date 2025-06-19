Минниханов прибыл в КВЦ «Экспофорум», где пройдут ключевые мероприятия второго дня ПМЭФ

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Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», где проходят основные события XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Рустам Минниханов прибыл на «Экспофорум». Начинаем второй день ПМЭФ-2025», – написала в своем Telegram-канале руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Ранее Минниханов успел посетить стенд республики на ПМЭФ и провести заседание Ассоциации инновационных регионов России.

О том, как прошел вчерашний день деловой программы, читайте в материале «ПМЭФ, день 1-й: кыстыбый в меню, медведь-айронмен из Башкирии и тень Си Цзиньпина».