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Минниханов прибыл в Бухару
Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Бухару (Узбекистан) с рабочим визитом.
Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в ходе визита Минниханов планирует посетить площадку строительства Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Также он должен встретиться с хокимом области и обсудить текущие вопросы реализации совместных проектов.
Ранее Минниханов прилетал в Азербайжан, где ознакомился с льготами и проектами СЭЗ «Алят», а также возложил цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы.
видео: пресс-служба Раиса РТ
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