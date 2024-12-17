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Политика 17 декабря 2024 16:08

Минниханов прибыл в Бухару

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Минниханов прибыл в Бухару
Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов прибыл в Бухару (Узбекистан) с рабочим визитом.

Как сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова, в ходе визита Минниханов планирует посетить площадку строительства Специального промышленного парка «Бухарский комплекс развития промышленности». Также он должен встретиться с хокимом области и обсудить текущие вопросы реализации совместных проектов.

Ранее Минниханов прилетал в Азербайжан, где ознакомился с льготами и проектами СЭЗ «Алят», а также возложил цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы.

видео: пресс-служба Раиса РТ

#Рустам Минниханов #визит #Узбекистан
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