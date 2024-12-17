Минниханов ознакомился с льготами и проектами СЭЗ «Алят» в Азербайджане

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов, который находится с рабочим визитом в Азербайджане, посетил свободную экономическую зону «Алят». Она расположена неподалеку от бакинского международного морского торгового порта. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Экскурсию по территории провели министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Чингиз оглы Джаббаров и директор свободной зоны. Руководителю РТ рассказали о ключевых преимуществах площадки, в том числе различных льготах, предоставляемых клиентам. Так, они могут получить участки с готовой инфраструктурой, различные транспортные и логистические услуги. Для инвесторов предусмотрено освобождение от НДС, подоходного налога, таможенных пошлин и др.

Свободная экономическая зона была создана в 2020 году. Она занимает участок в 6500 гектаров. Ожидается, что выгодное местоположение позволит усилить ее потенциал в рамках транскаспийского маршрута и международного транспортного коридора «Север-Юг». Первый этап строительства СЭЗ был завершен в 2023 году. Практически все участки, расположенные на площади в 60 га, уже распределены между инвесторами. На новых участках, которые строятся в настоящее время, будут располагаться объекты легкой и тяжелой промышленности.

Раису Татарстана в том числе презентовали проект международного грузового аэропорта, реализация которого может быть завершена через два года. Уже действует логистический центр, пропускная способность которого составляет 500 тысяч тонн грузов, транспортируемых по автомагистралям.

Рустама Минниханова заинтересовал опыт «Алят» в сфере подготовки специалистов для предприятий. Ожидается, что в скором времени здесь откроются специальные образовательные учреждения.

В завершение Раис Татарстана передал для нужд освобожденных территорий два автобуса Sollers Atlant, произведенные в особой экономической зоне «Алабуга».

Как подчеркнул глава Минэкономики Азербайджана, этот жест расценивается в качестве символа дружбы между двумя народами.