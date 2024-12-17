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Минниханов возложил цветы к могилам Гейдара и Зарифы Алиевых
Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
Церемония состоялась на Аллее почетного захоронения, где находятся могилы видных политических, культурных деятелей республики, Героев Советского союза и представителей науки.
Затем Рустам Минниханов побывал на Аллее Шахидов, где похоронены жертвы «Черного января», а так же азербайджанцы, погибшие в Карабахской войне.
В завершение состоялось возложение венка к мемориальному комплексу «Вечный огонь», который расположен там же.
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