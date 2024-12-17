Минниханов возложил цветы к могилам Гейдара и Зарифы Алиевых

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов возложил цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и его супруги Зарифы. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Церемония состоялась на Аллее почетного захоронения, где находятся могилы видных политических, культурных деятелей республики, Героев Советского союза и представителей науки.

Затем Рустам Минниханов побывал на Аллее Шахидов, где похоронены жертвы «Черного января», а так же азербайджанцы, погибшие в Карабахской войне.

В завершение состоялось возложение венка к мемориальному комплексу «Вечный огонь», который расположен там же.