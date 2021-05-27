Минниханов предложил усилить воспитательную роль школ после трагедии в Казани

В России необходимо усилить элемент воспитания в школах, чтобы избежать повторения трагедии, которая произошла 11 мая в Казани. Учителя должны не просто обучить ребенка, а помочь ему найти себя в жизни. Такое мнение выразил Президент Татарстана Рустам Минниханов в программе Тины Канделаки «Специальный гость».

«Наверное, нам более внимательно надо относиться к воспитанию подрастающего поколения. Ведь если мы возьмем систему образования: раньше школа давала не только образование, но и занималась серьезной воспитательной работой. Этот вопрос [сейчас], мне кажется, упущен, и не зря был принят ряд решений, в том числе нашего Президента Владимира Владимировича Путина — о роли классного руководителя, выплаты учителям», — считает Минниханов.

Вместе с тем Президент Татарстана подчеркнул, что главную роль в воспитании должна играть семья, ведь именно в ней берут начало воспитание, традиции, обычаи и уважение. В пример он привел времена СССР, когда роль школы и статус учителя были высоки.

«Вы помните статус учителя? Сегодня любой ребенок может снять учителя (на видео) и обвинить его. Нам надо отрегулировать эту грань. Ребенок должен воспитываться в семье. Если родители не будут себя чувствовать ответственными, то только школа эту проблему не решит», — подчеркнул он.

Кроме того, он обратил внимание на то, что школа сейчас во многом больше ориентирована на «баллы, качество и олимпиадников», а не на воспитание подростков.

«То есть нам нужно понимать, что и в этом направлении нам надо усилить нашу работу», — добавил он.

По его словам, не стоит превращать школы в «укрепленные крепости», ведь стрелок мог выбрать и другое место для нападения — детсад, больницу или торговый центр: «Наша вина, властей, что мы это допустили! Нам в этом надо разобраться. Может, нам еще сильнее укрепить школы? Но человек с ружьем может пойти в больницы, в торговые центры».

Кроме того, Президент Татарстана предложил ограничить доступ детей к компьютерным играм и усилить контроль за выдачей медосвидетельствований и прав на оружие.