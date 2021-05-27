Минниханов: Необходимо ограничить доступ детей к компьютерным играм

Компьютерные игры, в том числе с убийствами, влияют на психику детей и взрослых. Число трагедий, подобных произошедшей в Казани, может снизиться, если ввести персонифицированный доступ к интернет-ресурсам. Об этом заявил Президент Татарстана Рустам Минниханов в программе Тины Канделаки «Специальный гость».

По словам руководителя республики, интернет изменил весь мир. С одной стороны, он внес много пользы, дает доступ к серьезной информации, стирая границы между жителями городов и даже самых глухих населенных пунктов. Однако такое обилие информации — как необходимой, так и не нужной — имеет и другую сторону.

«Мы сейчас не видим себя без интернета и без цифровой трансформации. <...> Cреднестатистическое нахождение человека в гаджете — семь часов. Нужно, не нужно — человек получает информацию. Он ее переосмыслить не может», — заметил Минниханов.

Особенно сильно это сказывается на детях, которые воспринимают все, в том числе игры, стрелялки, по-своему. Поэтому, считает Президент Татарстана, необходимо ограничить доступ детей к интернет-ресурсам.

«Мы должны поставить фильтр. Вот нравится кому-то, не нравится», — сказал он.

При этом созданием фильтра должны заняться специальные службы.

«Но если все эти вредоносные разные игры будут в прямой доступности, это неправильно. А почему вы считаете, что это должно быть доступно, если это влияет на психику детей? Влияет не только на детей, но и взрослые превращаются в игроманов», — подчеркнул Минниханов.

11 мая 175-й школе Казани произошла стрельба. Жертвами трагедии стали семь школьников и два преподавателя. Более 20 человек попали в больницы.