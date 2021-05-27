Госсовет РТ предложит усложнить получение оружия и прохождение медосвидетельствования

Парламент Татарстана в ближайшую сессию выйдет с законодательной инициативой об ужесточении в России правил получения огнестрельного оружия. Предложения будут внесены и в части получения медицинских справок. Об этом сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире программы Тины Канделаки «Специальный гость».

«Мы в ближайшую сессию парламента выйдем со своими предложениями и по медицинскому освидетельствованию, и оружию. У нас есть свое видение, как это можно сделать. Речь не о запрете, но это должно быть очень строго», — сказал Минниханов.

Президент Татарстана напомнил, что во времена СССР получить оружие было гораздо сложнее.

«Года три я был с испытательным сроком, потом мне дали характеристику и я купил гладкоствольное ружье. А сегодня этот парень прошел весь путь, купил многозарядное ружье. Когда он покупал патроны, кто-то должен был спросить: „Вы на войну готовитесь?“ Он же пришел в школу с рюкзаком патронов», — отметил Минниханов.

В Казани 11 мая 2021 года произошло вооруженное нападение на гимназию 175, погибли девять человек, в том числе семеро детей.