Минниханов предложил провести форум для молодых ученых, изучающих культурную идентичность

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В 2025 году, в День работника культуры, в Татарстане можно провести Культурологический форум, в рамках которого будет организована сессия молодых ученых по исследованию культурной идентичности. Об этом на сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству сказал Раис РТ Рустам Минниханов.

Он обратил внимание на необходимость синхронизации работы всех участников научного сообщества в вопросах исследований историко-культурного наследия. С этой целью стоит изучить и использовать опыт коллег в других регионах страны и за рубежом, считает руководитель республики.

Профессиональный праздник работников культуры в России отмечается ежегодно 25 марта.

С докладами на заседании выступили глава Минкультуры Ирада Аюпова и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, передает пресс-служба Раиса РТ.