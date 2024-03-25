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Минниханов предложил провести форум для молодых ученых, изучающих культурную идентичность
В 2025 году, в День работника культуры, в Татарстане можно провести Культурологический форум, в рамках которого будет организована сессия молодых ученых по исследованию культурной идентичности. Об этом на сегодняшнем заседании Совета по культуре и искусству сказал Раис РТ Рустам Минниханов.
Он обратил внимание на необходимость синхронизации работы всех участников научного сообщества в вопросах исследований историко-культурного наследия. С этой целью стоит изучить и использовать опыт коллег в других регионах страны и за рубежом, считает руководитель республики.
Профессиональный праздник работников культуры в России отмечается ежегодно 25 марта.
С докладами на заседании выступили глава Минкультуры Ирада Аюпова и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, передает пресс-служба Раиса РТ.
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