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Ирада Аюпова посетовала, что стало все сложнее привлекать в науку молодежь
В условиях жесткой конкуренции все сложнее привлекать в сферу науки молодежь. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ заявила министр культуры Ирада Аюпова.
Она отметила, что нехватка специалистов с ученой степенью, которые могли бы изучать и анализировать богатое наследие, ощущается и в музеях республики.
«Перед нами стоит задача вместе с нашими профильными вузами организовать подготовку таких специалистов, в том числе через целевые программы, направление в аспирантуру», – сказала министр.
Заседание провел Раис РТ Рустам Минниханов. В работе приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева, представители ряда учреждений культуры и научных организаций, передает пресс-служба руководителя республики.
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