Ирада Аюпова посетовала, что стало все сложнее привлекать в науку молодежь

Фото: пресс-служба Раиса РТ

В условиях жесткой конкуренции все сложнее привлекать в сферу науки молодежь. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ заявила министр культуры Ирада Аюпова.

Она отметила, что нехватка специалистов с ученой степенью, которые могли бы изучать и анализировать богатое наследие, ощущается и в музеях республики.

«Перед нами стоит задача вместе с нашими профильными вузами организовать подготовку таких специалистов, в том числе через целевые программы, направление в аспирантуру», – сказала министр.

Заседание провел Раис РТ Рустам Минниханов. В работе приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева, представители ряда учреждений культуры и научных организаций, передает пресс-служба руководителя республики.