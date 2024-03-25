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Общество 25 марта 2024 14:46

Ирада Аюпова посетовала, что стало все сложнее привлекать в науку молодежь

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Ирада Аюпова посетовала, что стало все сложнее привлекать в науку молодежь
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В условиях жесткой конкуренции все сложнее привлекать в сферу науки молодежь. Об этом на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ заявила министр культуры Ирада Аюпова.

Она отметила, что нехватка специалистов с ученой степенью, которые могли бы изучать и анализировать богатое наследие, ощущается и в музеях республики.

«Перед нами стоит задача вместе с нашими профильными вузами организовать подготовку таких специалистов, в том числе через целевые программы, направление в аспирантуру», – сказала министр.

Заседание провел Раис РТ Рустам Минниханов. В работе приняли участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева, представители ряда учреждений культуры и научных организаций, передает пресс-служба руководителя республики.

#Ирада Аюпова #Рустам Минниханов #молодые ученые
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