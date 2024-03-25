Академия наук Татарстана: За 4 года выпуск научных кадров упал на 12%

Фото: пресс-служба Раиса РТ

За последние 4 года на 12% упал выпуск научных кадров, по социально-гуманитарным наукам показатель составил 10%. Об этом президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов сообщил на заседании Совета по культуре и искусству при Раисе РТ.

Самое большое снижение наблюдается в сфере искусствознания — 50%, по направлениям культуры, образования и педагогики — 20%, по языкознанию — 17%.

«С каждой ситуацией нужно разбираться отдельно. В противном случае при таких трендах в течение последующих 4 лет у нас есть риски потерять систему подготовки учёных в сферах, непосредственно связанных с культурой», — предостерег Минниханов.

Он отметил, что в аспирантуру Академии наук РТ по гуманитарным направлениям принято 73 человека, 35 из них формально закончили учебу, защитилось 8. Эффективность аспирантуры составила 11%, что меньше среднего показателя по стране (14%).

Минниханов сообщил, что нынешняя структура Академии наук Татарстана тяготеет к национально-культурной составляющей: два из 7 отделений и девять из 12 структурных подразделений учреждения связаны с исследованиями в сфере культуры.

«В настоящее время в Академии наук в вопросах истории, литературы и филологии занято 277 человек, в том числе 154 из них являются кандидатами наук и 58 — докторами наук. Это в совокупности сопоставимо с кадровым потенциалом университетов в этой области. Но при этом средний возраст исследователей приближается к 60 лет. Необходима программа поддержания преемственности», — подчеркнул глава АН РТ.

О проблеме с нехваткой молодых научных кадров на заседании сказала и министр культуры Ирада Аюпова.

Заседание провел Раис РТ Рустам Минниханов. В работе приняли участие ректор Казанского государственного института культуры и искусств Роза Ахмадиева, представители ряда учреждений культуры и научных организаций, передает пресс-служба руководителя республики.