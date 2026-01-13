Минниханов пожелал успехов бывшему наставнику «Рубина» Рахимову

Разговор Рустама Минниханова и Рашида Рахимова в 2023 году

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов сегодня принял бывшего главного тренера казанского футбольного клуба «Рубин» Рашида Рахимова и пожелал ему успехов. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«В Татарстане умеют достойно не только встречать, но и провожать», – подчеркнула она.

О том, что бывший наставник «Рубина» покинул клуб, было объявлено сегодня. Вместо него главным тренером будет назначен испанский специалист Франк Артига.

Видео: t.me/galimovatatarstan.