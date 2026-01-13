news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 января 2026 16:46

Юрий Семин: «Рахимов неплохо работал, если не сказать хорошо»

Читайте нас в
Телеграм
Юрий Семин: «Рахимов неплохо работал, если не сказать хорошо»
Фото: rubin-kazan.ru

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» оценил работу Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не знаю Артигу. Знаю, что он работал в России, но его уровень я не знаю. «Рубин» – достаточно серьезный клуб. Рахимов – опытнейший тренер, который неплохо работал, если не сказать хорошо. Мне сложно говорить о такой замене», – сказал Семин.

«Рубин» по итогам 18 туров текущего сезона расположился на седьмой строчке в таблице РПЛ. Наставник казанцев Рашид Рахимов был отправлен в отставку. Вместо него главным тренером будет назначен испанский специалист Франк Артига.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

Нововведения в школах в 2026 году: два ОГЭ, сокращение иностранного и уроки воспитания

13 января 2026
Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

Министром экологии Татарстана назначен Азат Зиганшин

12 января 2026