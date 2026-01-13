Юрий Семин: «Рахимов неплохо работал, если не сказать хорошо»

Фото: rubin-kazan.ru

Экс главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «Чемпионатом» оценил работу Рашида Рахимова в нынешнем сезоне РПЛ.

«Я не знаю Артигу. Знаю, что он работал в России, но его уровень я не знаю. «Рубин» – достаточно серьезный клуб. Рахимов – опытнейший тренер, который неплохо работал, если не сказать хорошо. Мне сложно говорить о такой замене», – сказал Семин.

«Рубин» по итогам 18 туров текущего сезона расположился на седьмой строчке в таблице РПЛ. Наставник казанцев Рашид Рахимов был отправлен в отставку. Вместо него главным тренером будет назначен испанский специалист Франк Артига.