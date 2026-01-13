Фото: rubin-Kazan.ru

«Рубин» официально расторг контракт с Рашидом Рахимовым. Об этом пресс-служба казанского клуба сообщила в социальных сетях.

Напомним, что ранее, еще 13 декабря 2025 года, «ТИ-Спорт» сообщал о принятом руководством казанского клуба принципиальном решении расстаться со специалистом.

«Рашид Маматкулович, спасибо вам за работу и удачи в дальнейшей карьере», – написано в заявлении.

Рашид Рахимов возглавил «Рубин» весной 2023 года. Вместе с казанцами наставник оформил чемпионство в Первой лиге, занимал восьмое место в сезоне РПЛ 2023/24 и седьмое место в сезоне 2024/25.