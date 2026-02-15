Минниханов поздравил ветеранов Афганистана с 37-й годовщиной вывода войск
Раис Татарстана Рустам Минниханов на своих страницах в социальных сетях поздравил ветеранов войны в Афганистане с 37-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из этой страны.
«<...> День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Мы склоняем головы перед памятью павших и выражаем глубокую признательность всем воинам-интернационалистам!» – написал Раис РТ в своем блоге в мессенджере MAX.
«Сугышчыларыбызны, Ватанны саклаучыларны бүгенге истәлекле көн белән котлыйм. Ныклы сәламәтлек, тынычлык һәм иминлек телим! (в переводе – „Поздравляю бойцов, защитников Отечества, с сегодняшним знаменательным днем. Желаю крепкого здоровья, мира и благополучия!“)» – заключил Рустам Минниханов.
Накануне Раис Татарстана призвал воспитывать молодежь на примерах истинного патриотизма, продемонстрированных участниками войны в Афганистане.
Фото: max.ru/rustamminnikhanov.