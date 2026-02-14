Раис Татарстана призвал воспитывать молодежь на примере воинов-интернационалистов

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном республиканском совещании призвал в контексте предстоящей 37-й годовщины вывода советских войск из Афганистана воспитывать молодежь на примерах истинного патриотизма, продемонстрированных участниками той войны. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

«Завтра также мы отмечаем 37-ю годовщину вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В боевых действиях принимали участие 11,5 тыс. <...> татарстанцев, 282 татарстанца не вернулись. Более девяти лет наши воины с честью выполняли интернациональный долг, проявляли мужество и героизм», – напомнил Раис РТ.

«Мы склоняем головы перед памятью павших и выражаем глубокую признательность всем ветеранам той войны. Наш долг – сохранить память о тех событиях, поддержать ветеранов и их семьи – ну, и воспитывать молодежь на примерах истинного патриотизма», – подчеркнул Рустам Минниханов.

В Казани памятные мероприятия пройдут в парке Победы у мемориала воинов-интернационалистов. Посвященные годовщине вывода войск события будут организованы и в остальных городах Татарстана.