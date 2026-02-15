Александр Лапин: «Подвиг воинов-интернационалистов навсегда останется в истории России»

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В Казани состоялось памятное мероприятие, посвященное 37-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. О значении этого события и о своем понимании исторической преемственности рассказал журналистам Герой России, генерал-полковник Александр Лапин.

«Почти десять лет воины-интернационалисты с честью выполняли свой долг и воевали за Родину. Подвиг воинов-интернационалистов навсегда останется в истории России. Их мужество стало для нас источником силы и боевого опыта», – заявил Александр Лапин.

Генерал-полковник подчеркнул, что полученный в Афганистане опыт впоследствии использовался при выполнении задач на Северном Кавказе, в Сирии и в ходе специальной военной операции.

«Я сам черпал эту силу у своих командиров. Мой командир курсантской роты майор Зубов дал мне представление об основах чести, доблести и верности долгу. Профессионализму я учился у командира танкового полка, когда возглавлял танковую роту. Всё это позволило мне в дальнейшем эффективно выполнять боевые задачи», – отметил Лапин.

Он напомнил, что в Сирии ему довелось командовать группировкой войск, действовавшей в районе Пальмиры. «Доблесть, переданная воинами-афганцами, помогла мне проявить себя и в специальной военной операции. Я взял лучшие элементы боевого опыта и применил их при защите коммуникаций, сопровождении колонн и прикрытии стратегически важных объектов», – продолжил свой рассказ генерал-полковник.

Отдельно он остановился на масштабе боевых действий в Афганистане. «Через афганскую войну прошли сотни тысяч молодых солдат. Они уходили мальчишками, а возвращались ветеранами. <...> Наш священный долг – помнить всех, кто воевал за Россию, помогать, чтить их подвиг. Их подвиг живет в наших сердцах и нашей памяти. Мы преклоняемся перед их мужеством», – заключил Александр Лапин.