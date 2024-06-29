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Минниханов поздравил татарстанцев с мордовским праздником «Валда Шинясь»
Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале поздравил подписчиков с республиканским праздником мордовской культуры «Валда Шинясь».
«„Шинясь праздник марта, ялгат! (в переводе с эрзянского — „С праздником „Валда Шинясь“, друзья!“)» — написал руководитель республики.
Праздник «Валда Шинясь» проходит сегодня в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана. Параллельно прошел праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон», одним из гостей которого стал и Рустам Минниханов.
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