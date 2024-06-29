Минниханов поздравил татарстанцев с мордовским праздником «Валда Шинясь»

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» и Telegram-канале поздравил подписчиков с республиканским праздником мордовской культуры «Валда Шинясь».

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

«„Шинясь праздник марта, ялгат! (в переводе с эрзянского — „С праздником „Валда Шинясь“, друзья!“)» — написал руководитель республики.

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Праздник «Валда Шинясь» проходит сегодня в селе Кильдюшево Тетюшского района Татарстана. Параллельно прошел праздник удмуртской культуры «Гырон Быдтон», одним из гостей которого стал и Рустам Минниханов.