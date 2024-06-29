Минниханов в удмуртском костюме и свадьба двух регионов: чем удивил «Гырон быдтон»

«Мелодия тканого полотна» и народная ярмарка

«Гырон быдтон» является одним из праздников весенне-летнего цикла молений удмуртов о предстоящем урожае. Его название означает «конец пахоты», поэтому проводится он после окончания весенне-полевых работ.

Столь значимое для удмуртов событие посетили Раис Татарстана Рустам Минниханов и руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Александр Журавлев. Раис РТ, одетый по такому случаю в удмуртскую национальную рубашку, сначала совершил старинный удмуртский обряд – позвонил в колокольчик под импровизированными воротами. По традиции считается, что таким образом человек отгоняет от себя все плохое и заходит в гости с чистыми помыслами. Зайдя на поляну, Минниханов приступил к осмотру площадок.

Одной из самых масштабных среди них стала выставка-продажа от мастеров декоративно-прикладного искусства: керамика, текстиль, дерево, кость и многое другое. Все изделия здесь выполнены в традиционном удмуртском стиле и с национальными узорами. Рустам Минниханов высоко отозвался об их качестве и предложил умельцам представить их прозводства на постоянной основе в центре ремесел, который, напомним, планируется открыть на площадях бывшего казанского ЦУМа.

Сразу за ярмаркой расположилась уникальная выставка удмуртских тканых ковров «Куиськон крезь», что переводится как «Мелодия тканого полотна», рядом с которой разместилась зона, посвященная национальным играм, как настольным, так и подвижным.

Свадьба «Удмуртии и Татарстана»

Одной из особенностей праздника стала традиционная удмуртская свадьба, причем виновники торжества были из разных республик: жених из Удмуртии, а невеста из Татарстана. Как с юмором заметил глава Менделеевского района Радмир Беляев, теперь ему с его удмуртским коллегой предстоит решать, в какой же республике будут жить молодожены.

Здесь же можно было увидеть и молодежную часть праздника: детскую зону и сцену, где прошел финал молодежного форума «БиГерд», который по традиции собирает удмуртскую молодежь из Татарстана и регионов России.

Завершая осмотр, Раис Татарстана посетил самую вкусную точку праздника – место приготовления настоящей обрядовой каши «Гырон быдтон ӝук», которую традиционно готовят на это событие. Попробовать кашу мог любой желающий.

«Это красивый праздник, который проводится, наверное, уже тысячу лет»

Осмотрев площадки, Раис Татарстана направился к центральной сцене, где как раз начиналось главное представление. В этом году им стала театрализованная постановка «Италмас», в которой раскрывались мифы и легенды удмуртского народа.

«Это красивый праздник, который проводится, наверное, уже тысячу лет после весенних полевых работ, и дай нам Всевышний хороший год, чтобы был хороший урожай и мы могли радоваться нашим успехам», - сказал Минниханов, приветствуя собравшихся.

Он отметил высокий уровень организации праздника, особенно бережное отношение удмуртов к традициям, одежде и культуре.

«Мы посмотрели, и не только посмотрели, а поучаствовали в ритуале вступления в брак Татарстана и Удмуртии: жених из Удмуртии, а невеста из Татарстана», - отметил Раис РТ.

Он подчеркнул, что все жители как республики, так и России в целом живут в мире без разногласий, какой бы национальности или вероисповедания они ни были.

Рустам Минниханов: «Мы в республике делаем все, чтобы человек любой национальности имел возможность учить язык родителей, сохранять свою культуру и ремесла»

«И мы в республике делаем все, чтобы человек любой национальности имел возможность учить язык родителей, сохранять свою культуру и ремесла. Мы будем всячески это поощрять», - добавил Минниханов.

Александр Журавлев зачитал приветствие Главы Удмуртии Александра Бречалова.

В заключение Раис Татарстана наградил отличившихся жителей республики, вручив им медали и благодарственные письма.

Фотографии с сайта Раиса РТ