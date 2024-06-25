В Татарстане отпразднуют мордовский праздник «Валда Шинясь»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Республиканский праздник мордовской культуры «Валда Шинясь» состоится 29 июня в селе Кильдюшево Тетюшского муниципального района. В этом году древний праздник летнего солнцестояния будет посвящен молодой семье. Об этом сегодня сообщили организаторы празднества на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы продолжаем череду республиканских народных праздников. Во всей этой череде праздничных событий важно, что культурная повестка занимает особое место», — сказал заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Частью программы станет создание этнографического комплекса «Кильдюшевская история». Он будет включать «Мордовское подворье», обрядовые игры «Мокшень налхксемат», «Тюштянскую ярмарку» и фотозону «Кивать на память». Также в ходе праздника-фестиваля будут активны интерактивные зоны, где гости смогут познакомиться с самобытной мордовской культурой, кухней и семейными традициями.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы затронули традиции столетней давности и синтезировали их с современной музыкой. Вас ждет большое часовое многожанровое произведение», — описала постановочный сегмент фестиваля режиссер праздника Мария Стуклова.

Фестиваль начнется с театрализованного пролога «Ода семье — рассвет жизни» и продолжится выступлениями мордовских музыкантов и работой интерактивных площадок. Каждая площадка будет представлять из себя мини-спектакль с элементами обрядовой культуры мордвы и традиционного фольклора.

Начало работы площадок — 15:00.

Напомним, что 2024-й в России указом Президента Владимира Путина объявлен Годом семьи.