Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов поздравил татарстанцев с Днем государственного флага РТ
Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил подписчиков с Днем государственного флага Республики Татарстан.
«Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!» — лаконично написал Минниханов на татарском и русском языках, сопроводив текст столь же лаконичным (длительность — шесть секунд) видеопоздравлением.
Жителей региона с Днем государственного флага РТ поздравил и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. «Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике <…> не обходится без татарстанского триколора», — заметил он.
Ровно тридцать два года назад, 29 ноября 1991 года, Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг.
Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»