Минниханов поздравил татарстанцев с Днем государственного флага РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис РТ Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил подписчиков с Днем государственного флага Республики Татарстан.

«Татарстан Республикасы Дәүләт флагы көне белән! С Днем Государственного флага Республики Татарстан!» — лаконично написал Минниханов на татарском и русском языках, сопроводив текст столь же лаконичным (длительность — шесть секунд) видеопоздравлением.

Жителей региона с Днем государственного флага РТ поздравил и Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин. «Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике <…> не обходится без татарстанского триколора», — заметил он.

Ровно тридцать два года назад, 29 ноября 1991 года, Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный флаг.

Видео: https://t.me/rustamminnikhanov/.