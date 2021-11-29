«Концентрация сути республики и ее народа»: флагу Татарстана сегодня 30 лет

Тридцать лет исполняется сегодня со дня принятия государственного флага Татарстана. Какую трансформацию пережил один из главных символов республики за последний век и какую роль он сыграл в становлении государственности Татарстана, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».

В экспозиции Музея истории государственности татарского народа и Татарстана представлена поэтапная эволюция флага республики со времен Октябрьской революции Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

От красного полотнища к триколору

Действующий флаг и герб республики за последние три десятилетия стали прочно ассоциироваться с Татарстаном, его лидирующей ролью в социально-экономической и культурной жизни страны. Но зелено-бело-красный триколор является не первым флагом Татарстана. В экспозиции Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан представлена поэтапная эволюция государственного символа, начиная со времен Октябрьской революции, когда была образована ТАССР.

«В истории Казанской губернии наш край не знал своего отдельного флага — его просто не было, вместо этого использовался общий имперский герб страны. Первый флаг появился здесь уже в советское время, его утвердили в 1923 году как флаг Татарской советской социалистической республики. На алом полотнище использовался арабский шрифт и была размещена дата „1920“ — время образования республики татар в составе СССР», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудница музея Кадрия Бадрутдинова‎.

Первый флаг появился в советское время – на алом полотнище использовался арабский шрифт и была размещена дата „1920“ — время образования республики татар в составе СССР Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Следующая инкарнация флага республики появилась уже в сталинское время. Соответствующее постановление вступило в силу в 1937 году, на следующий год после утверждения обновленной «сталинской» Конституции. Арабскую вязь здесь заменили на русские и латинские буквы (Tatarstan ASSR), а сверху появилась надпись: «РСФСР».

«Затем обновление флага республики состоялось уже после смерти Сталина, в 1954 году. Слева на красном полотне появилась голубая полоса, сверху добавили серп и молот, а латинские наименования заменили единой надписью ТАССР», — рассказала Бадрутдинова‎.

Были стронники флага с изображением полумесяца, как у ТОЦ, но, по словам Марата Галеева, «удалось отстоять более сдержанный вариант, который подчеркивал светский характер нашей республики» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Действительно масштабные изменения ждали флаг республики в начале 1990-х годов. С упразднением Татарской АССР и созданием современного Татарстана встал логичный вопрос о ключевых символах нового образования.

30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Сначала из названия республики исключили слово «автономная», а 7 февраля 1992 года государство стало официально называться «Республика Татарстан». До принятия нового национального флага популярностью пользовался флаг Татарского общественного центра (ТОЦ), состоящий из изображения белых полумесяца и звезды на диагонально разделённом зелёно-красном биколоре (реже попадались варианты с горизонтальным расположением цветов).

После множества разнообразных вариантов Верховный Совет Татарстана 29 ноября 1991 года утвердил триколор: зеленый сверху, красный снизу и узкая белая полоса в середине полотна. Автором утвержденного варианта стал народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ, ныне покойный Тавиль Хазиахметов.

Автором утвержденного варианта стал народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ Тавиль Хазиахметов (слева) Фото: old.gossov.tatarstan.ru

Затем признание нового символа Татарстана прошло на федеральном уровне — его внесли в Государственный геральдический регистр России с присвоением регистрационного номера 378. Соответствующая грамота с печатями и подписями также размещена в экспозиции музея.

Цвета современного флага республики подобраны так, чтобы выразить ключевые устремления республики и ее жителей, отметила собеседница агентства.

«Зелёный цвет символизирует возрождение и весну, белый — цвет чистоты, красный — энергия и сила жизни», — подчеркнула Кадрия Бадрутдинова‎.

Флаг Татарстана внесли в Государственный геральдический регистр России с присвоением регистрационного номера 378 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Флаг — это концентрация мысли о республике, ее народе»

В современном мире значение символов вышло на новый уровень, поэтому флаг Татарстана наравне с гербом и гимном является визитной карточкой республики как внутри страны, так и на международной арене. Такое мнение выразил корреспонденту ИА «Татар-информ» народный поэт Татарстана Ренат Харис. 30 лет назад он принимал участие в утверждении главного татарстанского символа.

«Все это проходило под моим руководством, тогда я был членом Конституционной комиссии Республики Татарстан, отвечающим за государственные символы РТ. К нам поступало огромное количество вариантов флага», — вспоминает Ренат Харис.

Он отметил, что в итоге был выбран вариант, который наилучшим образом выражал республику. Задача нынешних поколений — максимально использовать потенциал, заложенный в символику Татарстана, для продвижения региона на благо его жителей.

Ренат Харис: «Я считаю, что каждое 1-е сентября в каждом учебном заведении нашей республики должны проходить уроки о государственных символах Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Нет смысла рассуждать о множестве поступавших тогда предложений. Лучше сосредоточиться на том, как использовать флаг в деле укрепления авторитета республики и страны. Потому что государственный символ — это метафорическая концентрация мысли о республике, о ее народе. Эти символы играют решающую роль, являются брендами Республики Татарстан и ее многонационального народа», — подчеркнул Ренат Харис.

По его словам, принятие флага, гимна и герба в то непростое время, сыграло ключевую роль в консолидации жителей республики, помогло Татарстану преодолеть все невзгоды переломного момента истории.

«Нам нужно использовать наши символы так же эффективно, как это делают во всех странах мира. Я считаю, что каждое 1-е сентября в каждом учебном заведении нашей республики — в школе, училище или вузе — должны проходить уроки о государственных символах Татарстана. Чтобы молодое поколение знало ключевые моменты о родной республике», — резюмировал Ренат Харис.

Принятие флага, гимна и герба в то непростое время, сыграло ключевую роль в консолидации жителей республики Фото: из экспозиции Музея естественной истории РТ

«Наш флаг и другие символы республики делают Россию федерацией»

Уникальной особенностью действующего флага Татарстана является то, что он стал первым флагом, принятым с учетом воли жителей республики — все предыдущие варианты полотна (начиная с 1920-х годов) являлись лишь продолжением общегосударственных флагов СССР. Такое мнение ИА «Татар-информ» выразил известный публицист и общественный деятель Римзиль Валеев.

«Это первый по-настоящему свой флаг нашей республики, 30 лет назад татарстанцы сами подобрали символы своего региона. Было много других вариантов, в том числе от Татарского общественного центра (ТОЦ) с диагональным расположением цветов. Те флаги, которые были у нас с 1920-х годов, являлись по сути дубликатами флага РСФСР, то же самое и с гербом. То есть никакого отношения к ним не имели ни граждане, ни народные депутаты республики. Все спускалось „сверху“», — вспоминает Римзиль Валеев.

Он добавил, что принятие флага республики нужно рассматривать в контексте протекавших в начале 1990-х годов исторических событий, которые были связаны с федерализацией территорий после распада Советского Союза.

Римзиль Валеев: «Это первый по-настоящему свой флаг нашей республики, 30 лет назад татарстанцы сами подобрали символы своего региона» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«У Татарстана было стремление стать полноценной республикой, обрести полновесный статус субъекта-государствообразующего региона. Поэтому конечно, у республики должен был появиться свой символ. К этому вопросу подошли очень серьезно, это касается как флага, так и герба», — отметил Римзиль Валеев.

По его словам, заседания Верховного Совета республики, где шли обсуждения этих ключевых символов, длились часами — бурные дебаты транслировалось по радио.

«Сессии шли целыми днями, все транслировалось по радио. Люди все это слушали, обсуждали происходящее уже между собой, им было интересно. А как иначе, ведь обсуждали ключевые вопросы: язык, герб, флаг. <...> Наш флаг и другие символы республики делают Россию федерацией, как и символы других субъектов», — подчеркнул Римзиль Валеев.

«Наш флаг и другие символы республики делают Россию федерацией, как и символы других субъектов» Фото: tatarstan.ru

«В сельских районах даже автобусные остановки перекрашивали в цвета флага»

При создании своего флага Татарстан использовал мировой опыт. Это позволило добиться консенсуса мнений среди элит, творческой интеллигенции и жителей республики относительно главного символа Татарстана, – считает депутат Госсовета РТ Марат Галеев.

«Например, зеленый цвет. Часть людей трактовала его как цвет ислама, цвет религии. В то же время, атеисты считали зеленый цветом весны, цветом обновления и жизни. Красный цвет — это советское сознание людей, от него просто не могли так быстро уйти. Итоговый вариант дал каждому свое понимание флага, удовлетворил практически всех. Это самое главное», — подчеркнул народный избранник.

По словам Галеева, в ходе обсуждения также уделили внимание вопросу с полумесяцем — такие варианты полотнища имели своих сторонников.

Марат Галеев: «Итоговый вариант дал каждому свое понимание флага, удовлетворил практически всех. Это самое главное» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«На такие экзотические макеты не поддались. Удалось отстоять более сдержанный вариант, который подчеркивал светский характер нашей республики. И большинство флагов государств созданы по такой же концепции, без вычурности», — пояснил депутат Госсовета РТ.

Он напомнил, что в первое время после принятия флаг республики обрел высочайшую популярность — знаковые зелено-бело-красные полосы использовали для украшения уличных объектов.

«Он стал очень популярным, модным. Красили [в цвета флага РТ] все подряд, в сельских районах даже автобусные остановки перекрашивали. Нечто похожее было и в стране — появился российский триколор, бывший торговый флаг Петра I», — сказал Галеев.

В первое время после принятия флаг республики обрел высочайшую популярность Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Депутат добавил, что разработка новых государственных символов РТ шла на фоне кризиса прежней советской системы — регион, как и вся страна, пытался найти свой самобытный путь развития в новую эпоху.

«Скорость изменений и их глубина были колоссальными. Раньше флаг республике навязывался „сверху“ — держите и радуйтесь. В начале 1990-х годов все изменилось: разработка эскизов, обсуждение вариантов — все процессы шли „снизу“, от народа и творческой интеллигенции», — резюмировал Марат Галеев.