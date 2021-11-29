«Концентрация сути республики и ее народа»: флагу Татарстана сегодня 30 лет
Тридцать лет исполняется сегодня со дня принятия государственного флага Татарстана. Какую трансформацию пережил один из главных символов республики за последний век и какую роль он сыграл в становлении государственности Татарстана, выяснил корреспондент ИА «Татар-информ».
От красного полотнища к триколору
Действующий флаг и герб республики за последние три десятилетия стали прочно ассоциироваться с Татарстаном, его лидирующей ролью в социально-экономической и культурной жизни страны. Но зелено-бело-красный триколор является не первым флагом Татарстана. В экспозиции Музея истории государственности татарского народа и Республики Татарстан представлена поэтапная эволюция государственного символа, начиная со времен Октябрьской революции, когда была образована ТАССР.
«В истории Казанской губернии наш край не знал своего отдельного флага — его просто не было, вместо этого использовался общий имперский герб страны. Первый флаг появился здесь уже в советское время, его утвердили в 1923 году как флаг Татарской советской социалистической республики. На алом полотнище использовался арабский шрифт и была размещена дата „1920“ — время образования республики татар в составе СССР», — рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ» сотрудница музея Кадрия Бадрутдинова.
Следующая инкарнация флага республики появилась уже в сталинское время. Соответствующее постановление вступило в силу в 1937 году, на следующий год после утверждения обновленной «сталинской» Конституции. Арабскую вязь здесь заменили на русские и латинские буквы (Tatarstan ASSR), а сверху появилась надпись: «РСФСР».
«Затем обновление флага республики состоялось уже после смерти Сталина, в 1954 году. Слева на красном полотне появилась голубая полоса, сверху добавили серп и молот, а латинские наименования заменили единой надписью ТАССР», — рассказала Бадрутдинова.
Действительно масштабные изменения ждали флаг республики в начале 1990-х годов. С упразднением Татарской АССР и созданием современного Татарстана встал логичный вопрос о ключевых символах нового образования.
30 августа 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Татарстана. Сначала из названия республики исключили слово «автономная», а 7 февраля 1992 года государство стало официально называться «Республика Татарстан». До принятия нового национального флага популярностью пользовался флаг Татарского общественного центра (ТОЦ), состоящий из изображения белых полумесяца и звезды на диагонально разделённом зелёно-красном биколоре (реже попадались варианты с горизонтальным расположением цветов).
После множества разнообразных вариантов Верховный Совет Татарстана 29 ноября 1991 года утвердил триколор: зеленый сверху, красный снизу и узкая белая полоса в середине полотна. Автором утвержденного варианта стал народный художник Татарстана, лауреат Государственной премии РТ, ныне покойный Тавиль Хазиахметов.
Затем признание нового символа Татарстана прошло на федеральном уровне — его внесли в Государственный геральдический регистр России с присвоением регистрационного номера 378. Соответствующая грамота с печатями и подписями также размещена в экспозиции музея.
Цвета современного флага республики подобраны так, чтобы выразить ключевые устремления республики и ее жителей, отметила собеседница агентства.
«Зелёный цвет символизирует возрождение и весну, белый — цвет чистоты, красный — энергия и сила жизни», — подчеркнула Кадрия Бадрутдинова.
«Флаг — это концентрация мысли о республике, ее народе»
В современном мире значение символов вышло на новый уровень, поэтому флаг Татарстана наравне с гербом и гимном является визитной карточкой республики как внутри страны, так и на международной арене. Такое мнение выразил корреспонденту ИА «Татар-информ» народный поэт Татарстана Ренат Харис. 30 лет назад он принимал участие в утверждении главного татарстанского символа.
«Все это проходило под моим руководством, тогда я был членом Конституционной комиссии Республики Татарстан, отвечающим за государственные символы РТ. К нам поступало огромное количество вариантов флага», — вспоминает Ренат Харис.
Он отметил, что в итоге был выбран вариант, который наилучшим образом выражал республику. Задача нынешних поколений — максимально использовать потенциал, заложенный в символику Татарстана, для продвижения региона на благо его жителей.
«Нет смысла рассуждать о множестве поступавших тогда предложений. Лучше сосредоточиться на том, как использовать флаг в деле укрепления авторитета республики и страны. Потому что государственный символ — это метафорическая концентрация мысли о республике, о ее народе. Эти символы играют решающую роль, являются брендами Республики Татарстан и ее многонационального народа», — подчеркнул Ренат Харис.
По его словам, принятие флага, гимна и герба в то непростое время, сыграло ключевую роль в консолидации жителей республики, помогло Татарстану преодолеть все невзгоды переломного момента истории.
«Нам нужно использовать наши символы так же эффективно, как это делают во всех странах мира. Я считаю, что каждое 1-е сентября в каждом учебном заведении нашей республики — в школе, училище или вузе — должны проходить уроки о государственных символах Татарстана. Чтобы молодое поколение знало ключевые моменты о родной республике», — резюмировал Ренат Харис.
«Наш флаг и другие символы республики делают Россию федерацией»
Уникальной особенностью действующего флага Татарстана является то, что он стал первым флагом, принятым с учетом воли жителей республики — все предыдущие варианты полотна (начиная с 1920-х годов) являлись лишь продолжением общегосударственных флагов СССР. Такое мнение ИА «Татар-информ» выразил известный публицист и общественный деятель Римзиль Валеев.
«Это первый по-настоящему свой флаг нашей республики, 30 лет назад татарстанцы сами подобрали символы своего региона. Было много других вариантов, в том числе от Татарского общественного центра (ТОЦ) с диагональным расположением цветов. Те флаги, которые были у нас с 1920-х годов, являлись по сути дубликатами флага РСФСР, то же самое и с гербом. То есть никакого отношения к ним не имели ни граждане, ни народные депутаты республики. Все спускалось „сверху“», — вспоминает Римзиль Валеев.
Он добавил, что принятие флага республики нужно рассматривать в контексте протекавших в начале 1990-х годов исторических событий, которые были связаны с федерализацией территорий после распада Советского Союза.
«У Татарстана было стремление стать полноценной республикой, обрести полновесный статус субъекта-государствообразующего региона. Поэтому конечно, у республики должен был появиться свой символ. К этому вопросу подошли очень серьезно, это касается как флага, так и герба», — отметил Римзиль Валеев.
По его словам, заседания Верховного Совета республики, где шли обсуждения этих ключевых символов, длились часами — бурные дебаты транслировалось по радио.
«Сессии шли целыми днями, все транслировалось по радио. Люди все это слушали, обсуждали происходящее уже между собой, им было интересно. А как иначе, ведь обсуждали ключевые вопросы: язык, герб, флаг. <...> Наш флаг и другие символы республики делают Россию федерацией, как и символы других субъектов», — подчеркнул Римзиль Валеев.
«В сельских районах даже автобусные остановки перекрашивали в цвета флага»
При создании своего флага Татарстан использовал мировой опыт. Это позволило добиться консенсуса мнений среди элит, творческой интеллигенции и жителей республики относительно главного символа Татарстана, – считает депутат Госсовета РТ Марат Галеев.
«Например, зеленый цвет. Часть людей трактовала его как цвет ислама, цвет религии. В то же время, атеисты считали зеленый цветом весны, цветом обновления и жизни. Красный цвет — это советское сознание людей, от него просто не могли так быстро уйти. Итоговый вариант дал каждому свое понимание флага, удовлетворил практически всех. Это самое главное», — подчеркнул народный избранник.
По словам Галеева, в ходе обсуждения также уделили внимание вопросу с полумесяцем — такие варианты полотнища имели своих сторонников.
«На такие экзотические макеты не поддались. Удалось отстоять более сдержанный вариант, который подчеркивал светский характер нашей республики. И большинство флагов государств созданы по такой же концепции, без вычурности», — пояснил депутат Госсовета РТ.
Он напомнил, что в первое время после принятия флаг республики обрел высочайшую популярность — знаковые зелено-бело-красные полосы использовали для украшения уличных объектов.
«Он стал очень популярным, модным. Красили [в цвета флага РТ] все подряд, в сельских районах даже автобусные остановки перекрашивали. Нечто похожее было и в стране — появился российский триколор, бывший торговый флаг Петра I», — сказал Галеев.
Депутат добавил, что разработка новых государственных символов РТ шла на фоне кризиса прежней советской системы — регион, как и вся страна, пытался найти свой самобытный путь развития в новую эпоху.
«Скорость изменений и их глубина были колоссальными. Раньше флаг республике навязывался „сверху“ — держите и радуйтесь. В начале 1990-х годов все изменилось: разработка эскизов, обсуждение вариантов — все процессы шли „снизу“, от народа и творческой интеллигенции», — резюмировал Марат Галеев.