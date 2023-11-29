Мухаметшин: Ни одно значимое событие в республике не обходится без флага Татарстана

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин поздравил жителей республики с Днем государственного флага РТ.

«Именно с почтительного отношения к символическим атрибутам государства начинается формирование гражданского и патриотического самосознания. Флаг, герб и гимн несут не только представительско-правовую и воспитательную функции, но и составляют бесценное историко-культурное наследие, связывают воедино прошлое, настоящее и будущее страны, выступают важнейшим элементом её духовного потенциала», — выразил уверенность политик.

В связи с этим Мухаметшин напомнил, что уже более трех десятилетий образ республики ассоциируется с ее главными официальными атрибутами: флагом (автор — народный художник РТ Тавиль Хазиахметов), гербом с крылатым барсом (авторский коллектив под руководством доктора филологических наук Назыма Ханзафарова и члена Союза художников РТ Рифа Фахрутдинова) и гимном на музыку композитора Рустема Яхина к песне «Туган ягым» (слова Рамазана Байтимерова, перевод на русский язык — Филиппа Пираева).

«Вобрав в себя богатые национально-культурные и духовные традиции народов, веками проживающих на нашей древней земле, эти объединяющие символы достойно прошли испытание временем, стали известны и уважаемы далеко за пределами Татарстана», — подчеркнул глава республиканского парламента.

«Тридцать два года назад, 29 ноября 1991 года, после длительных оживленных дискуссий Верховный Совет Татарстана утвердил в качестве нового государственного символа республики зелено-бело-красный стяг. Гамма его трех горизонтальных полос отразила общие жизнеутверждающие принципы нашего многонационального народа: зеленый цвет — весеннее пробуждение, возрождение к жизни; белый — чистота помыслов; красный — зрелость, энергия, сила. Сегодня ни одно значимое событие, проходящее в республике, — будь то международные встречи или официальные переговоры, спортивные и общественные мероприятия, — не обходится без татарстанского триколора», — добавил Мухаметшин.

«Дорогие соотечественники! Нас, представителей разных поколений и народов, объединяет общая ответственность за судьбу Республики Татарстан и Российской Федерации, за настоящее и будущее Отчизны. И этот праздничный день — прекрасный повод, чтобы еще раз ощутить собственную причастность к решению масштабных задач, направленных на качественные изменения в различных сферах общественной жизни», — убежден Председатель Госсовета РТ.

«От всего сердца желаю вам и вашим близким успехов в этих добрых делах, мира, счастья и благополучия. Уверен, вместе мы достигнем поставленных целей, воплотим в жизнь всё задуманное во имя процветания Родины!» — заключил Фарид Мухаметшин.