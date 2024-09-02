Минниханов поздравил школьников Татарстана с Днем знаний

Фото: t.me/rustamminnikhanov/

Раис Татарстана Рустам Минниханов после открытия в Казани нового естественно-научного лицея №95 поздравил школьников республики с Днем знаний в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Годы учебы в школе — это самый увлекательный, насыщенный и незабываемый период жизни человека. Сегодня около 53 тысяч школьников Татарстана впервые сядут за парты. От всей души поздравляю вас с началом нового учебного года и новым этапом в жизни!» — написал руководитель республики.

«Татарстастан мәктәпләрендә барлыгы 516 мең бала белем ала һәм аларга 36 меңнән артык укытучы гыйлем һәм тәрбия бирә. Барыгызны да Белем көне белән ихлас котлыйм. Яңа уку елы уңышларга бай булсын! (в переводе — „Всего в школах Татарстана обучаются 516 тысяч детей, и обучают их более 36 тысяч учителей. Поздравляю всех с Днем знаний. Пусть новый учебный год будет богатым на успехи!“)» — добавил Минниханов по-татарски.

Кроме того, Раис РТ выложил фотографии с церемонии открытия нового казанского лицея.