Минниханов поздравил с Днем знаний: Образование в Татарстане – одно из лучших в стране

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Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил всех школьников, студентов, учителей и родителей с Днем знаний. В своем обращении руководитель республики назвал этот праздник одним из самых добрых, который наполняет волнующими ожиданиями и счастливыми воспоминаниями.

«Образование в Татарстане – одно из лучших в стране. Безусловно, главная заслуга в этом принадлежит нашим педагогам: учителям школ, преподавателям средних профессиональных и высших учебных заведений, воспитателям дошкольных организаций и учреждений дополнительного образования», – цитирует Минниханова пресс-служба Раиса РТ.

Он также отметил, что в республике порядка 80 тысяч мудрых наставников не только передают свои знания, но и воспитывают достойных граждан России. Благодаря их труду наши учащиеся побеждают на российских и международных олимпиадах, успешно сдают экзамены и выбирают будущую профессию, учатся ответственности, подчеркнул Минниханов, поблагодарив педагогов за их самоотверженный труд, заботу и доброту.

«Сегодня системе образования отводится важная роль в решении задач и вызовов, стоящих перед Российской Федерацией. Без качественных знаний и современных компетенций невозможен технологический суверенитет, без воспитания у подрастающего поколения чувств патриотизма не будет сильного государства», – говорит Минниханов.

Раис Татарстана заверил, что руководство республики и впредь будет создавать все необходимые условия для модернизации и современного оснащения образовательных организаций, внедрения лучших инновационных технологий и наиболее качественных образовательных программ, поддержки перспективных проектов и интеграции учебных заведений с предприятиями. Он также напомнил, что в значительной степени способствовать этому призваны мероприятия Года научно-технологического развития в Татарстане.

«Особым и запоминающимся этот день будет для первоклассников, которые вместе с первым звонком распахнут двери в мир открытий и творческих свершений. Уверен, что вы обретете надежных друзей и получите ценные знания, а школа станет для вас по-настоящему родной», – обратился Минниханов к «самым маленьким школьникам».

В завершении Раис РТ пожелал всем студентам и школьникам усердия в учебе и новых достижений, родителям – гордости за успехи детей, а преподавателям – плодотворной работы и терпения.

«Пусть новый учебный год подарит яркие и положительные эмоции, принесет удачу, радость открытий! С Днем знаний!» – сказал Минниханов.