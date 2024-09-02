Рустам Минниханов открыл в Казани естественно-научный лицей на 1,5 тыс. учеников

Фото: rais.tatarstan.ru

В жилом комплексе «Весна-2» Казани сегодня открылся новый естественно-научный лицей №95, рассчитанный на 1501 ученика. С Днем знаний его учащихся поздравили Раис Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин.

«Новый учебный год для вас начинается в такой прекрасной школе. Этот лицей построен по одному из лучших проектов. Школы на 1501 место и 1224 места — самые удачные проекты», — сказал собравшимся руководитель республики.

Рустам Минниханов отметил, что в этом году в школах Татарстана будут учиться более 516 тыс. детей. «Количество первоклассников увеличивается — это говорит о том, что есть хорошие перспективы. А вопрос демографии для нас номер один», — подчеркнул он.

Ильсур Метшин поблагодарил Раиса Татарстана за то, что «в таком красивом микрорайоне появилась школа с бассейном, где дети будут учиться плавать, укреплять свое здоровье».

Директор лицея №95 Гульгенэ Багавиева добавила, что в образовательной организации созданы все условия для успешного обучения, воспитания и развития учащихся.

«Благодарим руководство нашей страны, республики и города за такие замечательные условия. Постараемся сохранить и приумножить всё, что нам доверили», — заявила она.

Лицей построен по национальному проекту «Образование». В трехэтажном здании школы расположены современные учебные кабинеты с лабораториями и экспериментальными зонами, лингафонные кабинеты, конференц-зал с видеосвязью, 25 кабинетов начальных классов, коворкинг, центр детских инициатив.

Кроме того, есть два спортивных зала — малый гимнастический с тренажерами и большой игровой с оборудованными раздевалками и душевыми, в том числе и для маломобильных детей, а также бассейн с двумя чашами.

В лицее открыты инженерный класс беспилотных летательных аппаратов, кабинеты Web-программирования, интернет вещей, типография, фототелестудия, слесарная, столярная и швейная мастерские, кабинет кулинарии и домоводства.

В лицее также имеются актовый зал на 670 мест, театрально-музыкальная студия, артистическая гримерная и костюмерная, арт-класс для занятия изобразительной деятельностью, два зала хореографии, два читальных зала, медицинский блок с кабинетом врача. Школьная столовая рассчитана на 750 мест.

На территории образовательной организации находятся футбольная, хоккейная и волейбольная спортплощадки, беговые дорожки, площадка для занятий спортом с тренажерами.

В лицее формируются 60 классов. Наполняемость одного класса — 25 учеников. Количество учеников – 1,5 тыс.

В Татарстане в новом учебном году впервые за парты сядут более 53,2 тыс. первоклассников.

Национальные проекты в своем нынешнем виде реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.