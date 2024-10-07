Минниханов поздравил Путина видеонапоминанием о связях Президента с Татарстаном

Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил в Telegram-канале и на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Президента России Владимира Путина с 72-летием.

«Туган көнегез белән, Владимир Владимирович! (в переводе с татарского — „С днем рождения, Владимир Владимирович!“) Татарстан будет и дальше вносить вклад в укрепление промышленной мощи нашей страны! Ту-214, Ту-160, Аурус, КАМАЗ. Вы, как никто, лучше знаете качество того, что сделано в Татарстане. Сезгә нык сәламәтлек телибез! (в переводе — „Желаем вам крепкого здоровья!“)» — написал Раис РТ.

Руководитель республики также выложил видео, включающее кадры, связанные с использованием главой государства изготовленной в Татарстане техники (в основном — из поездки в Казань в феврале этого года), а также два высказывания Путина, которые имеют отношение к региону.

В ролик включены фрагменты, на которых запечатлены прилет в Казань на лайнере Ту-214, полет на стратегическом бомбардировщике-ракетоносце Ту-160М, поездка по трассе М12 «Восток» за рулем грузовика «КАМАЗ», а также движение президентского кортежа, включающего лимузин Aurus.

Кроме того, в видеопоздравление попали слова Путина о Татарстане и Казани, сказанные в конце прошлого года в связи с выбором города для проведения саммита БРИКС («Татарстан развивается хорошо, а Казань — один из наилучших примеров такого развития. <...> Думаю, что с этим связано и достаточно уверенное развитие Татарстана, столицы Татарстана — города Казани») и в текущем году — на открытии «Игр будущего» («Самобытный, многонациональный, богатый культурами разных народов, он свято хранит наследие предков и при этом всегда открыт новому, смело берется за самые сложные, новаторские проекты и блестяще их выполняет»).