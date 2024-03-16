Минниханов поздравил православных с наступающим Великим постом

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства поздравил православных татарстанцев с приближающимся Великим постом. Видео опубликовано на портале руководителя республики.

«18 марта у православных христиан начинается Великий пост, предваряющий светлый праздник Пасхи. Надеюсь, предстоящие духовные испытания укрепят веру и стойкость духа православных татарстанцев», – сказал Раис РТ.

Он обратил особое внимание на то, что с Великим постом совпадает и Священный месяц Рамадан у мусульман.

«Сейчас идет месяц Рамадан, и очень хорошо, что эти два события проходят в одно время. Всем хочу пожелать здоровья, помощи Всевышнего. Все необходимые меры поддержки – я обращаюсь к главам – должны быть оказаны нашим священнослужителям и нашим гражданам», – сказал руководитель республики.

Кроме того, Рустам Минниханов дал поручения касательно приближающегося праздника «Науруз» и проходящих как в республике, так и по всей стране выборов Президента РФ.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.