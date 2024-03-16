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Минниханов поручил организовать праздник Науруз на высоком уровне
21 марта жители Татарстана будут отмечать праздник прихода весны и Нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов – Науруз. Все народные гулянья должны быть организованы на высоком уровне, поручил сегодня на совещании в Доме Правительства Раис РТ Рустам Минниханов. Видео опубликовано на портале руководителя республики.
«В день весеннего равноденствия тюркские народы по древней традиции отмечают праздник Науруз. Это красивый, хороший праздник. Обращаюсь к главам муниципальных образований, к Министерству культуры – обеспечить данное мероприятие на высоком организационном уровне», – заявил Раис РТ.
Также он напомнил, что в понедельник отмечается 10-я годовщина воссоединения Крыма с Россией, и поздравил с этим большим событием в жизни нашей страны, о чем сообщал «Татар-информ».
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