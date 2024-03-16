Минниханов поручил районам обеспечить безопасность и все условия на выборах Президента

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов на сегодняшнем совещании в Доме Правительства поручил ЦИК республики и главам районов обеспечить безопасность и все необходимые условия для избирателей в ходе голосования на выборах Президента РФ. Видео опубликовано на портале руководителя республики.

«Второй день идет голосование на выборах Президента России. Избирательный процесс – сегодня утром подводили итоги – проходит штатно, в спокойном режиме. Самое главное – татарстанцы активно участвуют в голосовании, вчера процент участия составил 37,7% – это очень хороший процент. Я считаю, что это огромная работа всех наших служб, муниципалитетов. [Обращаюсь к] Центральной избирательной комиссии, главам муниципальных образований – ситуация должна быть под вашим личным контролем. И самое главное – обеспечить безопасность и все необходимые условия для голосования избирателей», – сказал руководитель республики.

Восьмые по счету выборы Президента России проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков. Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.