Минниханов поздравил победителей этапа Кубка Раиса РТ среди ветеранов СВО

Фото: max.ru/rustamminnikhanov

Победителей этапа II Кубка Раиса Татарстана среди ветеранов специальной военной операции по фиджитал-спорту на своих страницах в социальных сетях поздравил руководитель региона Рустам Минниханов.

«В республике проходит Кубок Раиса среди ветеранов СВО. Уже завершились соревнования по фиджитал-спорту! Поздравляю команду-победителя!» – написал он в своем канале в мессенджере МАКС.

«Такие мероприятия – отличная площадка для общения и активного занятия спортом», – заметил Рустам Минниханов.

«Бу ярышларда Татарстанның 17 районыннан килгән 60 махсус хәрби операция ветераны катнашты. Бәйгенең киләсе этабы 8 августта Казанда узачак. Ветераннар нарды уенында осталыкларын күрсәтәчәк (в переводе – „В этих соревнованиях приняли участие 60 ветеранов спецоперации из 17 районов Татарстана. Следующий этап конкурса состоится 8 августа в Казани. Ветераны продемонстрируют свое мастерство игры в нарды“)» – добавил он.

«Татар-информ» сообщал, что по итогам девятичасовых соревнований победителем этапа Кубка Раиса РТ среди ветеранов СВО по фиджитал-спорту стала команда Retro Squad, представляющая Казань, Высокогорский и Заинский районы республики.

Этап II Кубка Раиса Татарстана среди участников специальной военной операции, посвященный нардам, будет организован в экстрим-парке «УРАМ» во время Дня казанского спорта.

Ранее Президент РФ Владимир Путин призвал делать всё необходимое, чтобы бойцы специальной военной операции ни в чем не нуждались, а также оперативно реагировать на случаи несправедливого отношения к их семьям.