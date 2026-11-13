Рустам Минниханов назвал Патриарха Кирилла большим другом Татарстана

Фото: пресс-служба Казанской епархии

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов назвал Патриарха Московского и всея Руси Кирилла большим другом Татарстана. Заявление он сделал на VI Форуме православной общественности Республики Татарстан «Единство духа в союзе мира», который проходит сегодня в Казани.

«Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые владыки, уважаемые представители духовенства Русской православной и Русской православной старообрядческой церквей. Дорогие гости и участники форума, рад приветствовать вас на ставшем уже традиционном форуме представителей духовенства и православной общественности Татарстана. Символично, что сегодня мы встречаемся в стенах IT-парка – это наглядно демонстрирует связь духовных традиций и современности», – сказал Минниханов.

Фото: пресс-служба Казанской епархии

По словам Раиса РТ, тема форума особенно актуальна.

«Именно благодаря сплоченности и стойкости народа России мы сообща преодолеваем любые испытания, передаем будущим поколениям бесценный опыт и знания, а также трудимся ради дальнейшего процветания нашей Родины. Особое значение все это приобретает в Год единства народов России», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Также он отметил проделанный в республике труд по восстановлению православных храмов и поблагодарил за совместную работу Московскую Патриархию.

«Особую признательность хочу адресовать большому другу нашей Республики – Патриарху Кириллу. На протяжении многих лет, он регулярно посещает Татарстан и принимает активное участие как в жизни православных верующих, так и в мероприятиях, посвященных межрелигиозному диалогу», – сказал он.