Минниханов поздравил паралимпийцев из РТ с первыми медалями Игр «Мы вместе. Спорт»

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил лыжников Рушана Миннегулова и Марту Зайнуллину с первыми для Татарстана медалями на Зимних играх паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске. Об этом он рассказал подписчиками в Telegram.

«Наши Рушан Миннегулов и Марта Зайнуллина завоевали первые медали на Паралимпийских играх „Мы вместе. Спорт“ в Ханты Мансийске! Горурланабыз!» — говорится в сообщении руководителя РТ.

Сегодня Рушан Миннегулов завоевал золото на дистанции 12,5 км свободным стилем, а Марта Зайнуллина стала второй в 7,5-километровой гонке, уступив лишь представительнице Белоруссии Валентине Шиц.

В Играх в Ханты-Мансийске участвуют представители России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана. Спортсмены соревнуются в шести дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне, керлинге, сноуборде, горных лыжах, следж-хоккее.

Напомним, ранее Международный паралимпийский комитет официально отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпиаде в Пекине.