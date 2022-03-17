Татарстанский лыжник Рушан Миннегулов завоевал золотую медаль на Играх «Мы вместе. Спорт»
Российский лыжник из Татарстана Рушан Миннегулов завоевал золотую медаль Зимних игр паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Уроженец Сабинского района пришел первым к финишу на соревнованиях в Ханты-Мансийске на дистанции 12,5 км свободным стилем. Второе и третье место заняли также лыжники из России - Виталий Малышев и Александр Проньков, уступившие Миннегулову 6,8 и 20,3 секунды, соответственно.
«Мы вместе. Спорт». Лыжные гонки. Мужчины
1. Рушан Миннегулов (Россия) – 29:46,0
2. Виталий Малышев (Россия) – +6,8
3. Александр Проньков (Россия) – +20,3
Стоит отметить, что 29-летний представитель Татарстана является двукратным паралимпийским чемпионом и серебряным призером Игр в Сочи 2014 года.
Напомним, в Играх «Мы вместе. Спорт» принимают участие спортсмены из России, Белоруссии, Таджикистана, Армении и Казахстана.
Ранее спортивная редакция «Татар-информа» опубликовала интервью с Миннегуловым, где спортсмен рассказал о своих чувствах, связанных с отстранением от Паралимпиады-2022.