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Минниханов поручил обеспечить условия для проведения Рамадана и празднования Масленицы
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить все необходимые условия для проведения религиозных обрядов и различных мероприятий в ходе месяца Рамадан и Масленичной недели. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
«Завтра вечером, после захода солнца, начинается священный месяц Рамадан. Верующие мусульмане приступят к соблюдению поста — одного из столпов ислама. Также с 11 марта начинается и Масленичная неделя. Очень хорошо, что эти события совпадают», — заметил Раис РТ.
Рустам Минниханов поручил главам районов и городов организовать на местах мероприятия, приуроченные к Масленичной неделе.
Кроме того, Раис Татарстана обратил внимание на то, что следует обеспечить для мусульман в месяц Рамадан и православных в Масленичную неделю все необходимые условия для организации обрядов, а также принять меры по обеспечению безопасности и общественного порядка.
Священный месяц Рамадан в этом году начнется вечером 10 марта и завершится 9 апреля. Масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил провести в Татарстане предстоящие выборы Президента России на самом высоком организационном уровне.
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