Минниханов поручил обеспечить условия для проведения Рамадана и празднования Масленицы

Раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ поручил обеспечить все необходимые условия для проведения религиозных обрядов и различных мероприятий в ходе месяца Рамадан и Масленичной недели. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Завтра вечером, после захода солнца, начинается священный месяц Рамадан. Верующие мусульмане приступят к соблюдению поста — одного из столпов ислама. Также с 11 марта начинается и Масленичная неделя. Очень хорошо, что эти события совпадают», — заметил Раис РТ.

Рустам Минниханов поручил главам районов и городов организовать на местах мероприятия, приуроченные к Масленичной неделе.

Кроме того, Раис Татарстана обратил внимание на то, что следует обеспечить для мусульман в месяц Рамадан и православных в Масленичную неделю все необходимые условия для организации обрядов, а также принять меры по обеспечению безопасности и общественного порядка.

Священный месяц Рамадан в этом году начнется вечером 10 марта и завершится 9 апреля. Масленичная неделя продлится с 11 по 17 марта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Рустам Минниханов поручил провести в Татарстане предстоящие выборы Президента России на самом высоком организационном уровне.