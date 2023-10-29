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Минниханов поздравил Эрдогана со 100-летием Турции
Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ страны со 100-летием образования республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале и сопроводил пост совместным фото с турецким лидером.
Руководитель РТ отметил, что Татарстан выступает связующим звеном в российско-турецких отношениях. Народы РТ и Турции исторически близки по традициям и культуре.
«Желаю процветания братскому народу! Төркия халкына сәламәтлек телим! Türkiye halkına sağlık diliyorum!» — поздравил он на трех языках.
Напомним, что видеопоздравление со 100-летием Турецкой Республики появилось на медиафасаде «Ак Барс Арены». Подробнее о том, как отметят юбилейную дату в Казани и каким путем ведет турок Реджеп Тайип Эрдоган, можно узнать в материале «Татар-информа» «Наследие Ататюрка и путь Эрдогана: какой Турция пришла к своему 100-летию».
Ранее турецкого Президента со значимой датой поздравил Президент России Владимир Путин.
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