Минниханов поздравил Эрдогана со 100-летием Турции

Фото: https://t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ страны со 100-летием образования республики. Об этом он написал в своем телеграм-канале и сопроводил пост совместным фото с турецким лидером.

Руководитель РТ отметил, что Татарстан выступает связующим звеном в российско-турецких отношениях. Народы РТ и Турции исторически близки по традициям и культуре.

«Желаю процветания братскому народу! Төркия халкына сәламәтлек телим! Türkiye halkına sağlık diliyorum!» — поздравил он на трех языках.

Напомним, что видеопоздравление со 100-летием Турецкой Республики появилось на медиафасаде «Ак Барс Арены». Подробнее о том, как отметят юбилейную дату в Казани и каким путем ведет турок Реджеп Тайип Эрдоган, можно узнать в материале «Татар-информа» «Наследие Ататюрка и путь Эрдогана: какой Турция пришла к своему 100-летию».

Ранее турецкого Президента со значимой датой поздравил Президент России Владимир Путин.