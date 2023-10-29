Наследие Ататюрка и путь Эрдогана: какой Турция пришла к своему 100-летию

Турция является одним из основных зарубежных партнеров Татарстана, поэтому круглую дату отметят и в Казани

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Турция давний партнер Татарстана, и цифры товарооборота только растут

Товарооборот Татарстана и Турции по итогам прошлого года составил 1,2 млрд долларов, и это вдвое больше, чем годом раньше. Но связывает нас не только экономика: татар и турок объединяют также схожая культура, общие религия и традиции, близкий язык.

Генеральное консульство Турции в Казани действует с 1996 года, а в Стамбуле работает Полномочное представительство Республики Татарстан в Турции. С октября в Казани началась каденция нового генконсула Турции – Угура Йылмаза, который уже встретился с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

«Мы горячо поздравляем турецкий народ с предстоящим праздником с пожеланиями дальнейшего процветания Турецкой Республике. Наши лидеры уделяют большое внимание сотрудничеству между регионами», — обратился к генконсулу Рустам Минниханов в преддверии Дня Республики в Турции.

С октября в Казани началась каденция нового генконсула Турции – Угура Йылмаза, который уже встретился с Рустамом Миннихановым Фото: rais.tatarstan.ru

Генконсул Турции в Казани: «Сегодня мы вспоминаем Ататюрка и всех воинов, превративших наши земли в нашу родину»

В свою очередь, Угур Йылмаз прислал в редакцию «Татар-информа» поздравление для своих соотечественников, проживающих в России. А также обратился к жителям Татарстана и России.

«Мы с гордостью празднуем 100-летие Турецкой Республики. С милосердием и благодарностью вспоминаем Гази Мустафу Кемаля Ататюрка, его соратников, всех героев Освободительной войны, павших воинов, превративших наши земли в нашу родину, и ветеранов. Сердечно поздравляю своих соотечественников, проживающих в Российской Федерации, турецкое сообщество, дружественный народ Российской Федерации и братскую Республику Татарстан, передаю наилучшие пожелания», — сказал генконсул Турции в Казани.

Кстати, завтра в Казани пройдет торжественный прием по случаю 100-летия провозглашения Турецкой Республики.

«Ататюрк организовал освободительную борьбу, фактически сохранившую независимость турецкого народа. Турки очень ценят это до сих пор» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самый важный день в году

Без краткого погружения в историю невозможно понять, насколько важна для турок дата 100-летия основания их республики. Напомним, Севрский мирный договор 1920 года, предусматривавший тотальный послевоенный раздел Османской империи, в самой Турции был воспринят как крайне несправедливый. Война за независимость страны, которую возглавил Ататюрк, позволила покончить с иностранной интервенцией в ней и установить республиканский строй. В июле 1923 года был подписан Лозаннский мирный договор, возвращавший Турции Смирну (Измир), Восточную Фракию (европейская часть Турции) и другие территории.

Казанский востоковед, ведущий научный сотрудник ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов напомнил «Татар-информу» о заслугах основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка.

«Ататюрк организовал освободительную борьбу, фактически сохранившую независимость турецкого народа. Турки очень ценят это до сих пор. Тогда, 100 лет назад, Турция стала жить как самостоятельное государство. Прежде Османскую империю контролировали европейские государства – например, банк и казна Турции полностью подчинялись Франции и Англии», – отмечает наш собеседник.

Редактор интернет-издания «МК-Турция», автор телеграм-канала «Повестка дня Турции» Яшар Ниязбаев сообщил «Татар-информу», что из-за событий в Газе часть развлекательных мероприятий в Турции пришлось отменить, но будет открыт для посещения населением Мавзолей Ататюрка и запланирован прием у Президента Турции.

«Для Турции День Республики – самый важный в году. К нему можно добавить еще Курбан-байрам и Ураза-байрам, но День Республики – это праздник, который объемлет всех граждан и государство», — объясняет Ниязбаев.

Реджеп Тайип Эрдоган не отрицает достижений Ататюрка, но идет своим путем Фото: kremlin.ru

«При Эрдогане страна стала более продвинутой и в экономическом, и в военном отношении»

По мнению экспертов, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не отрицает достижений Ататюрка, но идет своим путем.

«Когда Эрдоган посещает Мавзолей Ататюрка, а это бывает несколько раз за год, он всегда пишет в гостевой книге: „Мы идем по заветам Ататюрка“. Конечно, у оппозиции на этот счет иное мнение. Они считают, что Эрдоган отходит от наследия Ататюрка, говорят, что это уже не республика Ататюрка. Но если основываться на достижениях Турции за последние 20 лет, то становится понятно, что при Эрдогане страна стала более продвинутой и экономически, и в военном плане», – считает Яшар Ниязбаев.

Мустафа Кемаль достаточно быстро, по историческим меркам, вестернизировал Турцию, проведя в стране серию политических, экономических и социальных реформ, известных как «Революция Ататюрка». На смену абсолютной монархии Османской империи пришла республика с опорой на идеологию умеренного национализма, система образования была унифицирована, а турецкие женщины получили гражданские права, которых прежде никогда не имели. Турция стремительно превращалась в светское государство.

«Эрдоган старается отойти немного в сторону от курса Ататюрка, который продвигал светские принципы. Это не приветствуется плеядой турецких политиков вокруг Эрдогана, потому что сейчас больше пропагандируется просвещенный исламизм», – отмечает Азат Ахунов.

Что касается сегодняшнего состояния экономики Турции, то пока она чувствует себя не слишком хорошо – в стране очень высокая инфляция. По мнению Ниязбаева, страна нуждается в инвестициях с Запада, и Эрдоган хорошо это понимает. Недавно он провел рокировку в правительстве и, в частности, во главе министерства финансов встал Мехмет Шимшек, считающийся сторонником режима наибольшего благоприятствования для иностранных инвестиций, а главой ЦБ была назначена Хафизе Гайе Эркан, которая занимала руководящие должности в американских банках Goldman Sachs и First Republic.

«Эрдоган позволил сделать то, что, по мнению экономистов, вернет Турцию к рациональной базе», — считает Ниязбаев.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»