На табло «Ак Барс Арены» появилось поздравление в честь 100-летия Турецкой Республики

На табло «Ак Барс Арены» появилось поздравление от Татарстана в честь 100-летия Турецкой Республики. Оно будет транслироваться до 30 октября.

На красном фоне изображены три флага: России, Турции и Татарстана, а также фраза «Татарстан поздравляет Турцию со 100-летием» на трех языках.

Напомним, что сегодня поздравление в честь 100-летия образования Турецкой Республики Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану направил его российский коллега Владимир Путин.