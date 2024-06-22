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Минниханов потребовал усилить контроль за качеством продуктов на Сабантуе
Раис Татарстана Рустам Минниханов на традиционном совещании в Доме Правительства РТ потребовал усилить контроль за качеством продуктов питания на площадках Сабантуя, который состоится завтра, 23 июня, в Казани. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.
Раис РТ напомнил, что татарский народный праздник в столице региона пройдет на трех площадках, причем на майдане поселка Мирный будет организована церемония закрытия Спортивных игр стран БРИКС.
«Конечно, будет большая нагрузка на структуры, обеспечивающие безопасность, а также на работников культуры и сферы питания. Важно следить за соблюдением требований к качеству и безопасности пищевых продуктов», — подчеркнул Рустам Минниханов.
«Особенно это актуально после недавних событий (речь идет о вспышке ботулизма — прим. Т-и). Помимо Роспотребнадзора, прошу к этой работе подключиться и прокуратуру», — отметил он.
Напомнил Раис Татарстана и о том, что сегодня — финальный день казанской части соревновательной программы Игр БРИКС. За десять дней в состязаниях приняли участие более 4,5 тыс. спортсменов из 85 стран. При этом в медальном зачете первое место занимает сборная России, второе — команда Беларуси, третье — сборная КНР.
«Мы видим большой интерес к соревнованиям. Приехали много болельщиков из России и других стран. Наибольший зрительский интерес вызвали водные виды спорта, спортивная и художественная гимнастка. Игры БРИКС активно освещаются в СМИ», — добавил Рустам Минниханов.
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