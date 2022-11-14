Минниханов посоветовал татарстанцам соблюдать осторожность в непогоду

Президент Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале посоветовал жителям республики соблюдать осторожность в непогоду, вывесив предупреждение МЧС.

«В Татарстане установилась минусовая температура. От МЧС пришло сообщение, что ночью ожидается сильный ветер, метель и гололедица», — отметил Президент РТ.

«Будьте осторожны на дорогах, соблюдайте скоростной режим. Без необходимости в такой ветер на улицу лучше не выходить! Сакланып йөрегез! („Будьте осторожны!“ по-татарски — прим. Т-и)» — рекомендовал Минниханов.

По данным Гидрометцентра РТ, на момент написания материала температура воздуха по республике составляет от -6,4 градуса (в Бугульме) до -2,9 градуса (в Антоновке около устья Камы). В Казани — от 3,2 до 3,7 градуса ниже нуля. Понижение температурного фона продолжается.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане по-прежнему наблюдаются гололед и метель, из-за чего МЧС вновь напомнило о мерах безопасности в непогоду. В Казани началась противогололедная обработка дорог и тротуаров.