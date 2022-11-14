В Казани началась противогололедная обработка дорог и тротуаров

В отдельных районах Казани сегодня стартовала работа по противогололедной обработке дорог и тротуаров. Так, в Вахитовском и Приволжском районах дороги, подъемы, тротуары, лестницы и остановки начали обрабатывать реагентом.

«Напоминаем водителям, что сейчас на дорогах нужно быть особенно внимательными. Просим воздержаться от поездок на личном транспорте, если не успели сменить летнюю резину на зимнюю», – отметила в своем телеграм-канале пресс-служба районной администрации.

На дорогах Кировского и Московского районов идет противогололедная обработка с использованием пескосоляной смеси – в первую очередь, на дорогах первой категории и пешеходных сходах.

Что касается остальных районов, то, как пояснили в комитете внешнего благоустройства, решение о старте работ администрации принимают самостоятельно. «Районы сами являются заказчиками по содержанию улично-дорожной сети, и поэтому могут сами говорить о работе на своих территориях», – пояснили в пресс-службе комитета. В целом по городу сообщить о старте противогололедной работе там пообещали чуть позднее.

Напомним, по прогнозам метеорологов, сегодня ночью и днем 15 ноября в Татарстане местами ожидаются кратковременная метель, сильный ветер и гололедица на дорогах. В МЧС татарстанцев призвали выходить из дома лишь в исключительных случаях и только не в одиночку, а также неукоснительно соблюдать ПДД.

В Целом для обработки дорог и тротуаров закуплено порядка 9,3 тыс. тонн песко-соляной смеси, 2,6 тыс. тонн реагента. Всего же в городе на данный момент заготовлено 100% объема песко-соляной смеси – это 73,8 тыс. тонн, а также 11,3 тыс. тонн двухфазного реагента, планируется закупка еще 6,5 тыс. тонн реагента.