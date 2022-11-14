Гололед и метель продолжаются в РТ: МЧС вновь напоминают о мерах безопасности в непогоду

По прогнозам метеорологов, сегодня ночью и днем 15 ноября в Татарстане местами ожидаются кратковременная метель, сильный ветер и гололедица на дорогах. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ вновь напоминают об основных мерах безопасности в непогоду.

Во время сильной метели выходите из дома лишь в исключительных случаях и только не в одиночку. Если непогода застала вас, когда вы за рулем, остановитесь на дороге, подайти сигнал тревоги несколькими гудками, поднимите капот и повесьте яркую ткань на антенну, после чего ждите помощи. Можете не выключать мотор, оставив окно приоткрытым для вентиляции.

Если вы потерялись вне населенного пункта – зайдите в первый попавшийся дом и постарайтесь переждать метель там. Если из-за сильных заносов вы не можете выйти из помещения, постарайтесь понять, можете ли вы выбраться самостоятельно. Если нет, обратитесь в управление по делам ГО и ЧС или в местную администрацию.

Водителям перед дальней поездкой нужно обязательно проверить техсостояние своего авто, а также наличие насоса, буксировочного троса, баллоного ключа, домкрата и аварийного комплекта: зарядка для телефона, теплые вещи, щетка от снега, небольшая лопата, фонарь с батарейками, аптечка, еда, топор, зажигалка и т.п.

При сильном ветре также не рекомендуется выходить из дома. В здании нужно плотно закрыть окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте машину возле крупных деревьев.

Если на дорогах образовалась гололедица, то необходимо во время езды увеличить дистанцию между машинами и избегать внезапных торможений – снижать скорость нужно плавно.

Пешеходам также следует быть осторожнее на улице: дорогу нужно переходить только по зебре, убедившись, что все машины полностью остановились, чтобы пропустить вас. Ни в коем случае не перебегайте через проезжую часть. В случае любой беды обращайтесь по единому номеру вызова экстренных служб 112.