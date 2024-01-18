Минниханов посоветовал православным соблюдать осторожность во время крещенских купаний

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Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил православных жителей республики и рекомендовал соблюдать осторожность во время купаний.

«Дорогие православные друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!» — написал Раис РТ.

«И просьба к вам, соблюдайте правила безопасности и учитывайте погодные условия во время крещенских купаний, используйте только специально оборудованные места!» — добавил Рустам Минниханов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Крещение для казанцев и гостей города оборудуют пять купелей. Подробнее о связанным с обычаем рисках можно прочитать в материале «Церковь не обязывает, медики предостерегают: а нужно ли окунаться в прорубь на Крещение?»