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Минниханов посоветовал православным соблюдать осторожность во время крещенских купаний
Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поздравил православных жителей республики и рекомендовал соблюдать осторожность во время купаний.
«Дорогие православные друзья, от всего сердца поздравляю вас с праздником Крещения Господня!» — написал Раис РТ.
«И просьба к вам, соблюдайте правила безопасности и учитывайте погодные условия во время крещенских купаний, используйте только специально оборудованные места!» — добавил Рустам Минниханов.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Крещение для казанцев и гостей города оборудуют пять купелей. Подробнее о связанным с обычаем рисках можно прочитать в материале «Церковь не обязывает, медики предостерегают: а нужно ли окунаться в прорубь на Крещение?»
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